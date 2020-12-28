مرسوم هام من الأسد للسوريين.. بهذه المناطق (صورة)

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس الأحد، مرسوما تشريعيا يقضي باعفاء أصحاب المنشآت المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات في المناطق المحررة، من فوائد التأخرعن سداد الاشتراكات.



وجاء في بيان المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2020 :" إعفاء أصحاب المنشآت المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المناطق المحررة منذ بداية عام 2019 من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم، إذا تم تسديدها خلال فترة عام من تاريخ صدور المرسوم".