من مساء الخميس حتى فجر الإثنين.. تعميم هام في تركيا لمناسبة رأس السنة

أصدرت وزارة الداخلية التركية تعميما يمنع الاحتفالات برأس السنة الميلادية، في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا.وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن الوزارة أرسلت التعميم لكافة الولايات، مشيرة إلى أن منع الاحتفالات برأس السنة يشمل جميع الأماكن بما فيها، منشآت الاستضافة والفيلات الخاصة أو المستأجرة.ولفتت الوكالة إلى أن التعميم يشمل حظرا للتجوال يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من التاسعة من مساء الخميس المقبل 31 كانون الأول الجاري، وحتى الخامسة فجرا من يوم الإثنين 4 كانون الثاني المقبل 2021.وأشارت الوكالة إلى أن "مجموعة الوفاء للدعم الاجتماعي" التابعة لوزارة الداخلية ستتولى تلبية احتياجات وطلبات المسنين والمصابين بأمراض مزمنة خلال فترة الحظر. وأضافت: "سيتم تعزيز التدابير بخصوص المنشورات المروجة للإرهاب والمحرضة على الفوضى، والمتعلقة بوباء كورونا على وسائل التواصل الاجتماعي".