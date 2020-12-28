تركيا.. هل يكون لقاح كورونا إلزامياً؟

أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن برامج تطعيم اللقاح المضاد لفيروس كورونا لن تكون إلزامية للمواطنين.وفي تغريدة له عبر "تويتر"، كتب قوجه: "برنامجنا الخاص بتطعيم لقاحات كورونا جاهز". وأضاف: "لن يكون التطعيم إلزاميا لمواطنينا".وتابع: "سنحاول إقناع مجتمعنا بضرورة اللقاح من خلال شرح ذلك لهم عبر علمائنا".