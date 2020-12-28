عربي-دولي

"كورونا المتحور" يرعب بريطانيا.. ومطالب بـ"إغلاق عام"

Lebanon 24
28-12-2020 | 10:00
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حض علماء السلطات البريطانية على توسيع رقعة الإغلاق المشدد في البلاد، لكي يشملها كلها، لاحتواء تفشي السلالة الجديدة من وباء كورونا التي اجتازت الحدود ووصلت إلى العديد من دول العالم.

وكانت مناطق جنوب وشرق إنكلترا والعاصمة لندن قد أخضعت في وقت سابق من كانون الاول الجاري للمرحلة الرابعة من الإغلاق.
وتعرف هذه المرحلة بقيودها المشددة التي تعني إلزام المواطنين بالبقاء في منازلهم، وإقفال كل المؤسسات غير الضرورية مثل المطاعم والملاهي وغيرها.
وتخضع بقية البلاد لإغلاقات أشد وطأة، وبات نحو 40 بالمئة من سكان إنكلترا تحت القيود المشددة، أي 24 مليون شخص، فيما بدأت إجراءات إغلاق عام في دخول حيز التنفيذ في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية.
وقال العلماء، حسبما نقلت عنهم صحيفة "الغارديان" البريطانية، مساء الأحد، إن هناك حاجة إلى تدابير أكثر صرامة في الوقت الراهن.

وذكرت مجموعة العلماء التي تنتمي إلى مجموعة "ساغا" المستقلة أن كافة الأراضي في إنكلترا يجب أن تخضع للإغلاق من المستوى الرابع، أي أن المتاجر غير الأساسية سيجري إغلاقها.
وأضاف أن القيود ينبغي أن تشمل السفر، داعين إلى اقتراح خطة طوارئ بشأن التعليم الآمن بحلول شباط المقبل.
وتدعم هذه الفكرة نقابات المعلمين التي طالبت بالاستمرار في إغلاق المدارس، مع تزايد الأدلة على أن السلالة الجديدة تتفشى بين الأطفال.
وقال أستاذ الطب في جامعة إيست أنجليا، بول هانتر، إنه إذا كانت السلالة الجديدة وراء التفشي الوباء بين فئة الأطفال فهذا مصدر قلق كبير.
وكانت بريطانيا أعلنت مطلع كانون الاول الجاري اكتشاف سلالة جديدة، قالت إنها السبب وراء الطفرة في أعداد المصابين في البلاد، وسجلت عدد دول حول العالم إصابات بالسلالة الجديدة، بينها 3 دول عربية هم: سلطنة عمان ولبنان والأردن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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