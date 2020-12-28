عربي-دولي

أيام قبل إقراره: لقاح أكسفورد.. "سيغير قواعد اللعبة"!

Lebanon 24
28-12-2020 | 10:30
A-
A+
Doc-P-778841-637447423662820041.JPG
Doc-P-778841-637447423662820041.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن لقاح "أكسفورد أسترازينكا" الذي ستجري الموافقة عليه خلال أيام سيغير قواعد اللعبة في مكافحة وباء كورونا.

 

وأضافت الصحيفة أن اللقاح المنتظر يتميز بسعره الزهيد وسهولة تخزينه، بما يسمح بحملات تطعيم أوسع خلال وقت أقصر.

 

ويبلغ ثمن الجرعة الواحدة من لقاح "أكسفورد أسترازينكا" 2 جنيه إسترليني (2.7 دولار)، في حين يبلغ ثمن جرعة لقاح "موديرنا " بين 32 و37 دولارا، ويبلغ ثمن جرعة فايزر بايونتك بين 15 و20 دولارا.

 

ويحتاج لقاح فايزر بايونتك إلى حفظه في ثلاجات عند درجة حرارة 70 تحت الصفر، ويمكن نقله 4 مرات فقط في سلسلة التبريد قبل الشروع في استخدامه، بينما يمكن تخزين لقاح "أكسفورد أسترازينكا" بين 2- 8 درجات مئوية.

 

وجرى تلقيح أكثر من 600 ألف بريطاني حتى الآن، بحسب بيانات حكومية، غير أن الموافقة على اللقاح الثاني سيكون بالغ الأهمية، إذ إنه سيزيد من نطاق عمليات التطعيم.

 

ومن المتوقع أن يزداد عدد الأشخاص الذين يتم تلقيحهم بشكل كبير من الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني.

 

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في حكومة بوريس جونسون إن وكالة الأدوية في البلاد ستمنح موافقتها لاستخدام اللقاح في البلاد قريبا، وربما يتم غدا الثلاثاء.

 

وقال مسؤولون في الصحة البريطانية عن السلطات تراجع نتائج التجارب السريرية الخاصة باللقاح حاليا، تمهيدا لإقراره.

 

ويواجه لقاح أكسفورد انتقادات من جانب عدد العلماء الذين قالوا إنه تم حذف بعض التفاصيل الخاصة في التجارب السريرية.

 

لكن المشرفين على تطوير اللقاح دافعوا عنه وقالوا إن النتائج وصلت إلى 100 بالمئة.

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:30 | 2020-12-28
23:00 | 2020-12-28
22:30 | 2020-12-28
22:00 | 2020-12-28
21:30 | 2020-12-28
20:30 | 2020-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website