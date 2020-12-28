زلزال بقوة 5,2 درجات يضرب كرواتيا

نقلت وكالة "فرانس برس" صباح اليوم عن مركز أوروبا والبحر المتوسط لعلم الزلازل وقوع زلزال قوته 5,2 درجات وسط كرواتيا، وقد حدد مركزه قرب العاصمة زغرب. وأفادت معلومات أولية أنه لم يسفر عن وقوع إصابات.