عربي-دولي

زلزال بقوة 5,2 درجات يضرب كرواتيا

Lebanon 24
28-12-2020 | 10:13
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نقلت وكالة "فرانس برس" صباح اليوم عن مركز أوروبا والبحر المتوسط لعلم الزلازل وقوع زلزال قوته 5,2 درجات وسط كرواتيا، وقد حدد مركزه قرب العاصمة زغرب. وأفادت معلومات أولية أنه لم يسفر عن وقوع إصابات.
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كرواتيا

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