دراسة مرعبة... زلزال مدمر سيضرب المنطقة العربية قريباً!

توقع باحثون أن يضرب المنطقة العربية زلزال مدمر قد تصل قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر خلال السنوات القليلة المقبلة.

ووفقًا للدراسة المنشورة في مجلة Science Advances، التي استعرضت حوالي 220 ألف عام من جيولوجيا البحر الميت من خلال الحفر ودراسة قاع البحر، أظهر باحثون من جامعة تل أبيب أنه يمكن تسليط الضوء على نمط الزلازل المدمرة التي يبدو أنها تضرب المنطقة كل 130 إلى 150.

وأوضحت الدراسة أنه بالنظر إلى أن آخر زلزال ضرب المنطقة منذ 93 عامًا، توقع الباحثون أن زلزالًا آخر سوف يضرب المنطقة في المستقبل القريب.

وقال رئيس علوم البيئة والأرض في جامعة تل أبيب البروفيسور شموئيل ماركو: "وفقًا لآخر زلزال، وهو أفضل مؤشر لدينا، قتل حوالي 250 شخصًا في القدس وبيت لحم وعمان وأريحا".

واضاف: "لذلك إذا قارناها بعدد الأشخاص الذين يسكنون هذه المدن اليوم، أي بعد 100 عام، زاد عدد السكان بنحو مرتين إلى ثلاث مرات، وهذا يعني أن عدد الضحايا سيكون من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف، ناهيك عن الأضرار الجسيمة التي ستلحق بالبنية التحتية والممتلكات".

وتسبب الزلزال الأخير الذي ضرب منطقة البحر الميت عام 1927 في إصابة مئات الأشخاص وإلحاق أضرار بعدة مدن رئيسية مثل عمان والقدس وبيت لحم ويافا.