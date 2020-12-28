فرار نحو 200 سائح من الحجر الصحي داخل منتجع للتزلج!

فرّ نحو 200 سائح بريطاني تحت جنح الظلام من منتجع "فيربييه" السويسري للتزلج، حيث كانوا يمضون حجراً صحياً إلزامياً لمدة 10 أيام، على ما أعلنت بلدية المدينة، أمس الأحد.ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "سونتاغ تسايتونغ"، أنّ الفارين من المنتجع نحو 200 من أصل 420 سائحاً بريطانياً شملتهم في "فيربييه" إجراءات الحجر الصحي التي فرضتها الحكومة السويسرية على المسافرين الآتين من بريطانيا منذ 14 كانون الأول.وكان منتجع "فيربييه" الراقي، الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى السياح البريطانيين يتوقع أن يتدفق عليه آلاف المتزلجين من بريطانيا، لكن اكتشاف السلالة الجديدة المتحورة من فيروس "كورونا" قضى على هذه الآمال.