عربي-دولي

فرار نحو 200 سائح من الحجر الصحي داخل منتجع للتزلج!

Lebanon 24
28-12-2020 | 13:00
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فرّ نحو 200 سائح بريطاني تحت جنح الظلام من منتجع "فيربييه" السويسري للتزلج، حيث كانوا يمضون حجراً صحياً إلزامياً لمدة 10 أيام، على ما أعلنت بلدية المدينة، أمس الأحد.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "سونتاغ تسايتونغ"، أنّ الفارين من المنتجع نحو 200 من أصل 420 سائحاً بريطانياً شملتهم في "فيربييه" إجراءات الحجر الصحي التي فرضتها الحكومة السويسرية على المسافرين الآتين من بريطانيا منذ 14 كانون الأول.

وكان منتجع "فيربييه" الراقي، الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى السياح البريطانيين يتوقع أن يتدفق عليه آلاف المتزلجين من بريطانيا، لكن اكتشاف السلالة الجديدة المتحورة من فيروس "كورونا" قضى على هذه الآمال.
 
وقال مسؤول التواصل في بلدية باني جان، مارك ساندوز، لوكالة "إيه تي إس" للأنباء إن السياح الفارين بقوا في الحجر الصحي يوماً واحداً قبل أن يهربوا ليلًا.

وأضاف أنّ مسؤولي الفندق اكتشفوا فرار السياح عندما رأوا أنهم لم يأكلوا من أطباق الطعام المخصصة لهم.

وتابع: "لا يمكننا إلقاء اللوم عليهم. ففي معظم الحالات، كان الحجر الصحي لا يحتمل"، فكيف في حال "وجود 4 في غرفة تبلغ مساحتها 20 متراً مربعاً".
المصدر: سكاي نيوز
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