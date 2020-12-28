الإشتباه بحالة جديدة من إنفلونزا شديدة العدوى في كوريا الجنوبية!

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، عن رصد حالة جديدة يشتبه في إصابتها بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى، وسط مخاوف متزايدة بشأن المرض الذي يزيد من إجهاد صناعة الدواجن المحلية.وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، فقد تم الإبلاغ عن الحالة الجديدة المشتبه بها في مزرعة للبط في جيونغ أوب باقليم جولا الشمالي، وفقًا لوزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية في كوريا.وأبلغت البلاد حتى الآن عن 29 حالة إنفلونزا طيور مرتبطة بالمزرعة منذ أواخر تشرين الثاني، بما في ذلك إصابة من مزرعة للنزلاء.

وشهد اقليم جولا الجنوبي 8 حالات، فيما استقبل اقليم كيونغ جي، الذي يحيط بالعاصمة، 7 حالات.وتم تأكيد الحالة الأخيرة في مزرعة للبط في غوري، على بعد 422 كيلومترًا جنوب سيئول، يوم الأحد.وللحيلولة دون المزيد من انتشار المرض، سرعت كوريا الجنوبية وتيرة إعدام الطيور في المزارع المصابة والمناطق المحيطة بها.وحتى يوم الاثنين، أعدمت السلطات المحلية حوالي 9.6 مليون طائر. يتم إعدام جميع الدواجن الموجودة في دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات من المزارع المصابة.وفي غضون ذلك، تم تأكيد 42 حالة إصابة في الطيور البرية منذ أواخر تشرين الأول. وتحقق السلطات في 7 حالات أخرى مشتبه بها من موائل الطيور البرية أيضاً.