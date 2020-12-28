عربي-دولي

كيف علقت طهران على أنباء تحرّك غواصة إسرائيلية باتجاه مياه الخليج؟!

Lebanon 24
28-12-2020 | 14:30
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أشارت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إلى أنّها "لا تعرف مدى صحة نبأ تحرك غواصة إسرائيلية صوب مياه الخليج"، مشدّدة على أنّ "الجميع يعلم ما هي سياسة إيران الدفاعية".

وأضافت الخارجية الإيرانية، أنّ "إسرائيل تدرك المخاطر التي ستنجم عن تجاوز الخطوط الحمر الإيرانية".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أفادت نقلاً عن مصادر استخباراتية عربية، بأنّ غواصة تابعة للبحرية الإسرائيلية عبرت قناة السويس، الأحد الماضي، قاصدة مياه الخليج.

وأشارت "كان" إلى أنّ هذه الخطوة جاءت "بعد موافقة مصرية"، لافتة إلى أنّه وحسب تقديرات المسؤولين الاستخباراتيين العرب فهذه الغواصة ستتوجه نحو الخليج.

ونقلت عن المسؤولين الاستخباراتيين قولهم إنّ "إسرائيل حاولت من خلال هذا التواجد البحري توجيه رسالة لطهران".

وذكرت "كان" أنّ "هناك استعدادات إسرائيلية مضاعفة لأي رد انتقامي إيراني ممكن على خلفية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده قبل 3 أسابيع في طهران، المنسوب للموساد الإسرائيلي".
 
 
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