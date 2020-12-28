الأمن الروسي يعتقل تجار أسلحة ويضبط مستودعات أسلحة تحت الأرض (فيديو)

أفادت وكالة الأمن الفيدرالية الروسية باعتقال تجار أسلحة في روسيا وضبط مستودعات تحت الأرض تضم أسلحة ومعدات قتالية، من بينها الرشاش الروسي كاتم الصوت "فال".

وجاء في البيان أنه "بالتعاون مع هيئات الشؤون الداخلية وقوات الحرس الروسي، تم اعتقال 28 شخصا في 13 منطقة في البلاد، بتهم الاتجار بأسلحة ومعدات قتالية، وتم ضبط مستودعات تحت الأرض وورشات لإعادة ترميم بعض الأسلحة المدنية والأسلحة القتالية وبيعها في الداخل، بما في ذلك بيعها لخارج البلاد".

وتمت مصادرة 123 سلاحا ناريا، ومن بين الأسلحة التي وجدت 19 رشاشا (من بينها رشاش القوات الخاصة الصامت "فال") ، و 24 مسدس رشاش، و23 بندقية وبندقية قصيرة، و57 مسدسا.

كما تم العثور على 15 لغما من عيارات مختلفة، و 12 قنبلة يدوية، وأكثر من 9000 طلقة، و7 كيلوغرامات من البارود، وسكاكين وغيرها. وجرى إغلاق 11 ورشة ومستودعا تحت الأرض.

وبحسب وسائل الإعلام، وجد رشاش "فال" أكثر من مرة في تقارير الجريمة كسلاح ارتكب من خلاله الكثير من جرائم القتل العمد.

فباستخدام هذا الرشاش اغتيل وزير الشؤون الداخلية في داغستان، عادل جيري محمدطاهروف في عام 2009، وزعيم أحد العصابات عام 2013.