عربي-دولي

الأمن الروسي يعتقل تجار أسلحة ويضبط مستودعات أسلحة تحت الأرض (فيديو)

Lebanon 24
28-12-2020 | 21:30
A-
A+
Doc-P-778979-637447752655763488.jpg
Doc-P-778979-637447752655763488.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أفادت وكالة الأمن الفيدرالية الروسية باعتقال تجار أسلحة في روسيا وضبط مستودعات تحت الأرض تضم أسلحة ومعدات قتالية، من بينها الرشاش الروسي كاتم الصوت "فال".

وجاء في البيان أنه "بالتعاون مع هيئات الشؤون الداخلية وقوات الحرس الروسي، تم اعتقال 28 شخصا في 13 منطقة في البلاد، بتهم الاتجار بأسلحة ومعدات قتالية، وتم ضبط مستودعات تحت الأرض وورشات لإعادة ترميم بعض الأسلحة المدنية والأسلحة القتالية وبيعها في الداخل، بما في ذلك بيعها لخارج البلاد".

 

وتمت مصادرة 123 سلاحا ناريا، ومن بين الأسلحة التي وجدت 19 رشاشا (من بينها رشاش القوات الخاصة الصامت "فال") ، و 24 مسدس رشاش، و23 بندقية وبندقية قصيرة، و57 مسدسا.

كما تم العثور على 15 لغما من عيارات مختلفة، و 12 قنبلة يدوية، وأكثر من 9000 طلقة، و7 كيلوغرامات من البارود، وسكاكين وغيرها. وجرى إغلاق 11 ورشة ومستودعا تحت الأرض.

وبحسب وسائل الإعلام، وجد رشاش "فال" أكثر من مرة في تقارير الجريمة كسلاح ارتكب من خلاله الكثير من جرائم القتل العمد.

فباستخدام هذا الرشاش اغتيل وزير الشؤون الداخلية في داغستان، عادل جيري محمدطاهروف في عام 2009، وزعيم أحد العصابات عام 2013.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:30 | 2020-12-28
23:00 | 2020-12-28
22:30 | 2020-12-28
22:00 | 2020-12-28
20:30 | 2020-12-28
20:00 | 2020-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website