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18 ألف منزل في فرنسا ما زالت بدون كهرباء جراء العاصفة "بيلا"

Lebanon 24
28-12-2020 | 22:00
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ما زال 18 ألف منزل تقريبا في شرق فرنسا ووسطها من دون كهرباء، حتى صباح الاثنين، بسبب العاصفة "بيلا" وتساقط الثلوج بغزارة خلال الليل، وفق المؤسسة التي تدير شبكة التيار الكهربائي في البلاد.

وأفاد تقرير سابق مساء الأحد بأن 34 ألف منزل يعاني من انقطاع في التيار الكهربائي في شرق فرنسا ووسطها وهما منطقتان تأثرتا بدورهما بالعاصفة بعد غرب البلاد وشمالها. كذلك، تسببت "بيلا" أيضا في انقطاع التيار الكهربائي في المملكة المتحدة الأحد.

وفي فرنسا، استعاد الكهرباء "90 في المئة من المواطنين" خصوصا في شمالها، وفق ما أوضح ناطق باسم مؤسسة الكهرباء.

وأضاف "لكن خلال الليل، سجل تساقط كثيف للثلوج وهبوب رياح عاتية في أوفيرنييه وليموسان (وسط) ما أثر بشكل سلبي على الشبكة".

ووفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية في فرنسا، تتجه "بيلا" التي تمركزت الاحد فوق اسكتلندا والاثنين فوق ويلز تتجه جنوبا، ما تسبب في زيادة تدريجية في الرياح الجنوبية الغربية فوق حوض البحر الأبيض المتوسط.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في فرنسا في نشرتها الصباحية الاثنين أن "رياحا قوية جدا" تهب فوق خليج غاسكونيا (غرب).
المصدر: فرانس برس
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