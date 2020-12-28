الطيار فقد وعيه... طائرة بريطانية تهبط اضطراريا في زيوريخ

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية اضطراريا في مدينة زيوريخ السويسرية بعد أن فقد مساعد الطيار وعيه خلال الرحلة المتوجه إلى العاصمة اليونانية أثينا.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن ربان طائرة "إيرباص A320" أقلع من لندن لكنه اضطر للهبوط في زيوريخ بعد أن أغمي على زميله.

وكان مساعد الربان اشتكى خلال الرحلة من شعوره بتوعك، ما دفع الطيار إلى اتخاذ قرار بالعودة إلى مطار هيثرو بلندن، غير أن تفاقم حالة مساعده دفعه إلى الهبوط بشكل مستعجل في سويسرا حتى يتلقى زميله العلاج.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن مساعد الطيار خضع للفحص الطبي في أحد مستشفيات زيوريخ.