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عربي-دولي
رشق دورية أميركية بالحجارة على يد شباب أكراد شمال سوريا (فيديو)
Lebanon 24
29-12-2020
|
06:53
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تعرضت دورية للقوات الأميركية في منطقة الجزيرة شمال شرق سوريا للرشق بالحجارة على يد شباب أكراد اتهموا الولايات المتحدة بـ"الخيانة".
وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو توثق مجموعة من الشباب الأكراد وهم يرشقون بالحجارة عربات عسكرية تابعة للجيش الأميركي قرب بلدة القحطانية تعبيرا عن غضبهم ورفضهم "للخيانة والتآمر" على المنطقة في إشارة إلى خروج القوات الأميركية منها وقت انطلاق عملية عسكرية تركية هناك في العام الماضي.
وأطلق كل من حركة "الشبيبة الثورية" واتحاد "المرأة الشابة" في إقليم الجزيرة منذ 7 أيام مسيرة احتجاجية انطلقت من بلدة تل تمر تجاه ديرك.
وبسطت تركيا سيطرتها على منطقة يمتد عمقها نحو 30 كيلومترا داخل شمال شرق سوريا، وذلك منذ إطلاق عمليتها العسكرية "نبع السلام" في 9 تشرين الأول 2019، ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة إرهابية وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني".
ويسود حاليا هدوء نسبي في المنطقة، بعد توصل تركيا إلى اتفاقين منفصلين مع الولايات المتحدة وروسيا، يومي 17 و22 تشرين الأول 2019، ينص الأول على سحب الوحدات الكردية من منطقة عملية "نبع السلام" فيما يقضي الثاني بإبعاد المقاتلين الأكراد عن الحدود السورية التركية إلى عمق 30 كيلومترا جنوبا.
المصدر: روسيا اليوم
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