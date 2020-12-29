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"تحركات عسكرية مهمة" بالعراق تزامنا مع ذكرى سليماني.. يوم الجمعة حاسم؟

Lebanon 24
29-12-2020 | 07:30
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قالت وكالة "آنا" الإيرانية إن "تحركات عسكرية مهمة" ستتم في العراق، تزامنا مع ذكرى اغتيال القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

ونقلت الوكالة التابعة لجامعة آزاد الإسلامية في طهران، والتي يديرها مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، عن مصدر وصفته بالمطلع أن تلك التحركات "من المحتمل أن تتم يوم الجمعة أو السبت القادم".

وأضاف أن "إيران ربما لن تقدم على أي إجراء في الذكرى، لكن العراقيين مصرون على القيام بتحرك ما ضد القوات الأميركية".

وقال المصدر إن "الأميركيين خائفون جدا، ومارسوا ضغوطا على الحكومة العراقية، كي يرسلوا وفدا إلى إيران، لتضغط بدورها على فصائل المقاومة العراقية وتمنع مخططاتها".

وأشارت الوكالة إلى زيارة وفد عراقي إلى طهران برئاسة مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي السابق، أبو جهاد الهاشمي، وقالت إنها "تصب في إطار التطورات الأخيرة في بغداد، وليست بمعزل عن اعتقال عدد من قوات الحشد الشعبي مؤخرا".

وتابع المصدر أن حكومة الكاظمي تنوي تسليم عناصر الحشد الشعبي إلى الإدارة الأميركية، وقال إن "المحيطين بالكاظمي يدركون أنه لولا ضغوط إيران، كان من الممكن أن يفقد الكاظمي منصبه في العراق".

وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت أن وفدا عراقيا برئاسة مستشار رئيس الوزراء العراقي، يزور طهران منذ الأحد.

 وتأتي الزيارة بعد نحو أسبوع من هجمات صاروخية استهدفت المنطقة الخضراء في العراق، وأصابت السفارة الأميركيةبأضرار.
المصدر: وكالات
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