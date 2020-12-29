عربي-دولي

شرط "حتمي" أمام بريطانيا.. لتفادي موجة كورونا الثالثة

Lebanon 24
29-12-2020 | 08:30
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في الوقت الذي تكافح فيه بريطانيا لاحتواء تفشي سلالة متحورة من فيروس كورونا، كشفت دراسة حديثة عن العدد الواجب تطعيمه من البريطانيين، لتفادي موجة ثالثة من الوباء.

وحددت دراسة أجرتها كلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة، أنه ينبغي على بريطانيا تطعيم مليوني شخص أسبوعيا، لتفادي حدوث موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا.
وقالت الدراسة: "السيناريو الوحيد الذي نراه لتخفيف العبء في وحدات العناية المركزة وقت الذروة إلى ما دون مستويات الموجة الأولى هو تطبيق قواعد المستوى الرابع في جميع أنحاء إنجلترا، وإغلاق المدارس خلال يناير وتطعيم مليوني شخص أسبوعيا".
وأضافت: "في ظل غياب طرح ملموس للقاح، فإن الإصابات وأعداد من يدخلون المستشفيات ووحدات العناية المركزة والوفيات في 2021 ستتجاوز مثيلاتها في 2020"، حسبما نقلت "رويترز".
وبحسب إحصاءات الحكومة البريطانية، الخميس، فإن 600 ألف شخص في المملكة المتحدة، تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "فايزر-بيونتيك" للوقاية من كوفيد-19 منذ بدء التطعيم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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