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عربي-دولي
إيران ترد: لهذا السبب خفضنا الإمدادات للعراق
Lebanon 24
29-12-2020
|
08:46
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قالت شركة الغاز الوطنية الإيرانية إنها خفضت الإمدادات إلى العراق بسبب متأخرات تجاوزت 6 مليارات دولار.
وأضافت الشركة في بيان أن "وزارة الكهرباء العراقية مدينة بما يزيد على 5 مليارات دولار هي قيمة فواتير الغاز لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، منها 3 مليارات دولار لا تزال محجوبة ولا يمكن الوصول إليها في المصرف العراقي للتجارة، فضلا عن ديون مستحقة بما يزيد على ملياري دولار".
وجاء في البيان أنه "بالإضافة إلى ذلك، يدين الجانب العراقي بما يزيد على مليار دولار لشركة الغاز الوطنية الإيرانية عن مخالفات تعاقدية بموجب الاتفاق".
وقال مسؤول عراقي الأحد إنه من المقرر أن يزور وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان بغداد الثلاثاء لمناقشة الفواتير غير المسددة مع نظيره العراقي.
وقد يؤدي نقص الكهرباء التي يخشاه العراق إلى مزيد من الضغط على حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
ولا تستطيع إيران الوصول إلى أصول بمليارات الدولارات في عدة دول بسبب العقوبات الأميركية.
المصدر:
وكالات
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