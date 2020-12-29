ابنة سليماني توجه رسالة لـ"بنات الحاج قاسم": وهذا ما قالته عن خامنئي

مع اقتراب الذكرى الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وجهت ابنته رسالة إلى عدد من النساء والفتيات الإيرانيات.وأوصت زينب سليماني في الرسالة التي وجهتها إلى مجموعة "بنات الحاج قاسم" بالتزام الحجاب، لكي "يحترق العدو"، بحسب ما نقلت عنها وسائل إعلام محلية.كما اعتبرت أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، "وحيد جدا"، وطلبت منهن أن يكن "جنود خامنئي"، بحسب "العربية".وكانت ابنة سليماني اعتبرت في مقابلة أن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لا يختلف عن الرئيس الحالي دونالد ترامب، مضيفة أنه من غير المرجح أن يؤدي انتخابه إلى تغيير في السياسة الأميركية تجاه طهران.كما قالت "أمر ترامب بقتل والدي، لكن بايدن أيد ذلك، لذلك لا فرق بينهما".