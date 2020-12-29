الموعد 6 كانون الثاني.. ترامب يشجع أنصاره والهدف "الفرز الأخير"





ومن المتوقع أن ينزل آلاف المؤيدين لترامب، ينتمون لمجموعات مختلفة من كل أنحاء البلاد، إلى شوارع العاصمة الأميركية تأييدا لتصريحات، يراها مراقبون غير مدعومة بأدلة، لترامب عن تزوير انتخابي واسع النطاق، تسبب بحسب رأيه بهزيمته في انتخابات الثالث من تشرين الثاني. رغم مرور نحو شهرين على إجراء الانتخابات الرئاسية، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤيديه إلى التجمع في واشنطن في السادس من كانون الثاني، في "محاولة أخيرة" للضغط على الكونغرس، من أجل عدم المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات.ومن المتوقع أن ينزل آلاف المؤيدين لترامب، ينتمون لمجموعات مختلفة من كل أنحاء البلاد، إلى شوارع العاصمة الأميركية تأييدا لتصريحات، يراها مراقبون غير مدعومة بأدلة، لترامب عن تزوير انتخابي واسع النطاق، تسبب بحسب رأيه بهزيمته في انتخابات الثالث من تشرين الثاني.

وحض ترامب في تغريدتين في نهاية الأسبوع الماضي أنصاره على المشاركة في التجمع، واصفا الانتخابات بأنها "أكبر عملية احتيال في تاريخ أمتنا".

وكتب الأحد "أراكم في واشنطن في السادس من كانون الثاني. لا تفوتوا ذلك"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وتثير الدعوة للتجمع مخاوف من أعمال عنف جديدة بعد التظاهرة السابقة المؤيدة لترامب التي شاركت فيها مجموعة "براود بويز" في 12 كانون الاول، عندما تعرض خلالها العديد من الأشخاص للطعن، وأوقف فيها عشرات الأشخاص، بحسب "فرانس برس".

ويأمل ترامب، على ما يبدو، أن يتمكن المتظاهرون من الضغط على الكونغرس لرفض "الفرز الأخير" لأصوات الهيئة الناخبة للولايات، وقلب نتيجة خسارته الانتخابية.

وأعلنت جماعة "أوقفوا سرقة" (الأصوات) على الإنترنت: "نحن الشعب علينا النزول إلى باحة الكابيتول الأميركي والقول للكونغرس لا تصادقوا" على النتيجة.

وفي السادس من كانون الثانب يفترض أن يترأس نائب الرئيس مايك بنس الكونغرس في المصادقة على أصوات الهيئات الناخبة لكل ولاية، التي تمثل نتائج التصويت الشعبي.

وفي الجلسة المشتركة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، سيقوم بنس بقراءة الوثائق الرسمية التي تعلن عدد أصوات الهيئات الناخبة من كل ولاية، ومن ثم يعلن الفائز.

ويفترض أن تكون هذه العملية، كما جرت دائما تقريبا، إجراء شكليا.

ونال الديمقراطي بايدن 306 من أصوات كبار الناخبين، فيما حصل ترامب على 232 صوتا فقط.

وخسرت حملة ترامب عشرات الطعون القانونية في الكثير من الولايات التي تم التشكيك بنتائجها، واعتبر قاض، تلو الآخر، أنها لا تظهر أي دليل على تزوير يعتد به.

لكن الجلسة يمكن أن تتأخر في حال قدم مشرعون من المجلسين اعتراضات رسمية على أي من تقارير الولايات.

ويضغط ترامب وأنصاره على بنس كي يرفض، بشكل أحادي، عددا من وثائق الهيئات الناخبة في ولايات مؤيدة لبايدن، وهي صلاحية يقول خبراء قانون إن بنس لا يحظى بها.