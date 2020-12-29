مشاهد تعرض للمرة الأولى.. المهندس أثناء العمليات العسكرية في العراق (فيديو)

عرضت وكالة "يونيوز" الإخبارية مشاهد للمرة الأولى، تظهر نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وهو يطلّع على سير العمليات العسكرية ضد "داعش" في الفلوجة وتكريت وتلعفر والحويجة والموصل.

#بالفيديو

في ذكرى استشهاده.. مشاهد حصرية للشهيد #المهندس خلال العمليات ضد إرهابيي داعش في الحويجة#العراق #يونيوز pic.twitter.com/Yq432oS1KN — وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) December 28, 2020



وأظهرت المشاهد المهندس وهو يستمع من مقاتلي الحشد الشعبي على خطة سير العمليات العسكرية ومحاور الهجوم التي أفضت بتحرير تكريت، وأيضاً وهو يطلع مع ضباط الجيش العراقي على خرائط العمليات العسكرية التي أفضت بتحرير مدينة الموصل معقل مسلحي "داعش". وأظهرت المشاهد المهندس وهو يستمع من مقاتلي الحشد الشعبي على خطة سير العمليات العسكرية ومحاور الهجوم التي أفضت بتحرير تكريت، وأيضاً وهو يطلع مع ضباط الجيش العراقي على خرائط العمليات العسكرية التي أفضت بتحرير مدينة الموصل معقل مسلحي "داعش".

#بالفيديو

في ذكرى استشهاده.. يونيوز تعرض مشاهد حصرية للشهيد أبو مهدي #المهندس خلال عمليات تكريت#العراق #يونيوز pic.twitter.com/9hpDA0V4bu — وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) December 28, 2020



ويظهر في المشاهد أيضاً اجتماع أبو مهدي المهندس مع ضباط الجيش ومسؤولي الحشد الشعبي ويتم تبادل المعلومات وشرحها حول سير المعارك في الموصل حينها، وأيضاً تظهر المشاهد المهندس وهو يتابع العمليات العسكرية إضافة لتفقده قطاعات الحشد الشعبي عند محور تلعفر. ويظهر في المشاهد أيضاً اجتماع أبو مهدي المهندس مع ضباط الجيش ومسؤولي الحشد الشعبي ويتم تبادل المعلومات وشرحها حول سير المعارك في الموصل حينها، وأيضاً تظهر المشاهد المهندس وهو يتابع العمليات العسكرية إضافة لتفقده قطاعات الحشد الشعبي عند محور تلعفر.