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مشاهد تعرض للمرة الأولى.. المهندس أثناء العمليات العسكرية في العراق (فيديو)

Lebanon 24
29-12-2020 | 12:00
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عرضت وكالة "يونيوز" الإخبارية مشاهد للمرة الأولى، تظهر نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وهو يطلّع على سير العمليات العسكرية ضد "داعش" في الفلوجة وتكريت وتلعفر والحويجة والموصل. 
 
 


وأظهرت المشاهد المهندس وهو يستمع من مقاتلي الحشد الشعبي على خطة سير العمليات العسكرية ومحاور الهجوم التي أفضت بتحرير تكريت، وأيضاً وهو يطلع مع ضباط الجيش العراقي على خرائط العمليات العسكرية التي أفضت بتحرير مدينة الموصل معقل مسلحي "داعش".
 


ويظهر في المشاهد أيضاً اجتماع أبو مهدي المهندس مع ضباط الجيش ومسؤولي الحشد الشعبي ويتم تبادل المعلومات وشرحها حول سير المعارك في الموصل حينها، وأيضاً تظهر المشاهد المهندس وهو يتابع العمليات العسكرية إضافة لتفقده قطاعات الحشد الشعبي عند محور تلعفر.
 


واغتالت الولايات المتحدة فجر الجمعة 3 كانون الثاني 2020، قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، والمهندس ورفاقهما، بغارة جوية استهدفت موكبهما قرب مطار بغداد.
المصدر: سبوتنيك
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