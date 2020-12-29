مشاهد تعرض للمرة الأولى.. المهندس أثناء العمليات العسكرية في العراق (فيديو)

#بالفيديو
في ذكرى استشهاده.. مشاهد حصرية للشهيد #المهندس خلال العمليات ضد إرهابيي داعش في الحويجة#العراق #يونيوز pic.twitter.com/Yq432oS1KN
— وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) December 28, 2020
#بالفيديو
في ذكرى استشهاده.. مشاهد حصرية للشهيد #المهندس خلال العمليات ضد إرهابيي داعش في الحويجة#العراق #يونيوز pic.twitter.com/Yq432oS1KN
#بالفيديو
في ذكرى استشهاده.. يونيوز تعرض مشاهد حصرية للشهيد أبو مهدي #المهندس خلال عمليات تكريت#العراق #يونيوز pic.twitter.com/9hpDA0V4bu
— وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) December 28, 2020
#بالفيديو
في ذكرى استشهاده.. يونيوز تعرض مشاهد حصرية للشهيد أبو مهدي #المهندس خلال عمليات تكريت#العراق #يونيوز pic.twitter.com/9hpDA0V4bu
#بالفيديو
مشاهد حصرية تنشر لأول مرة للشهيد المهندس خلال جولة استطلاعية في تلعفرhttps://t.co/gGrSgIJMjy#العراق #يونيوز pic.twitter.com/MhZmkE0RN3
— وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) December 28, 2020
#بالفيديو
مشاهد حصرية تنشر لأول مرة للشهيد المهندس خلال جولة استطلاعية في تلعفرhttps://t.co/gGrSgIJMjy#العراق #يونيوز pic.twitter.com/MhZmkE0RN3