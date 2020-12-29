عربي-دولي

دراسة تكشف: الإصابات في "بؤرة كورونا" أضعاف ما أعلن عنه!

Lebanon 24
29-12-2020 | 12:45
A-
A+
Doc-P-779201-637448428785506497.jpg
Doc-P-779201-637448428785506497.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت دراسة أجرتها السلطات الصحية في الصين، أنّ حجم تفشي فيروس "كوروناط في مدينة ووهان الصينية التي تعدّ بؤرة تفشي الوباء في وقت مبكر من هذا العام، قد يكون 10 أضعاف ما أعلن عنه.

وبحسب البيانات الصادرة عن المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أمس الإثنين، فإنّه اكتشف أن حوالي 4.4% من 34 ألف شخص خضعوا لمسح طبي، لديهم أجسام مضادة، الأمر الذي يدل على أنهم أصيبوا بـ"كورونا" في وقت مبكر من هذا العام.

وبحسب ما ذكر موقع "بلومبيرغ"، فإنّ هذه النسبة تشير إلى أنه مع وجود 11 مليون شخص في ووهان، فقد يكون نصف مليون قد أصيبوا بكورونا، أي 10 أضعاف الرقم الذي أعلنت عنه السلطات الصحية الصينية بمنتصف نيسان.

وانخفض المعدل الإيجابي للأجسام المضادة إلى 0.44% بمقاطعة هوبي الأوسع، التي تم وضعها أيضا تحت الإغلاق لمدة 3 أشهر.

وثبت إصابة شخصين فقط بالأجسام المضادة من بين 12 ألف، شملهم الاستطلاع في ست مدن ومقاطعات صينية أخرى، بما في ذلك بكين وشانغهاي وغوانغدونغ، مما يشير إلى انتشار منخفض للغاية للفيروس في جميع أنحاء البلاد.
 
ووفق مركز السيطرة على الأمراض في الصين، فإن معدل الإصابة في المدينة يتماشى بشكل عام مع تلك الموجودة في البلدان الأخرى، بعد الموجة الأولى من عدوى فيروس "كورونا".

وأشار المركز إلى أن المعدلات الإيجابية للأجسام المضادة في إسبانيا وسويسرا هذا الربيع، على سبيل المثال، بلغت 6.2 و11% على التوالي.

ويقول علماء الأوبئة إن نصف السكان على الأقل يحتاجون إلى الاتصال بالفيروس، للوصول إلى الحد الأدنى لمناعة القطيع.

وتمكنت الصين من كبح جماح تفشي الوباء في البلاد منذ ظهور الفيروس في ووهان، علما أن الإحصاءات الأخيرة يمكن تبريرها بعدم الإبلاغ عن الحالات في ظروف التفشي الحاد نظرا لمحدودية المشافي والمراكز الطبية التي تستقبل أعدادا كبيرة من المرضى، هذا إلى جانب إمكانية إصابة كثيرين بالمرض دون أعراض.
 
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:35 | 2020-12-30
00:10 | 2020-12-30
23:30 | 2020-12-29
23:00 | 2020-12-29
22:30 | 2020-12-29
22:00 | 2020-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website