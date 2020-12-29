دراسة تكشف: الإصابات في "بؤرة كورونا" أضعاف ما أعلن عنه!

كشفت دراسة أجرتها السلطات الصحية في الصين، أنّ حجم تفشي فيروس "كوروناط في مدينة ووهان الصينية التي تعدّ بؤرة تفشي الوباء في وقت مبكر من هذا العام، قد يكون 10 أضعاف ما أعلن عنه.وبحسب البيانات الصادرة عن المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أمس الإثنين، فإنّه اكتشف أن حوالي 4.4% من 34 ألف شخص خضعوا لمسح طبي، لديهم أجسام مضادة، الأمر الذي يدل على أنهم أصيبوا بـ"كورونا" في وقت مبكر من هذا العام.وبحسب ما ذكر موقع "بلومبيرغ"، فإنّ هذه النسبة تشير إلى أنه مع وجود 11 مليون شخص في ووهان، فقد يكون نصف مليون قد أصيبوا بكورونا، أي 10 أضعاف الرقم الذي أعلنت عنه السلطات الصحية الصينية بمنتصف نيسان.وانخفض المعدل الإيجابي للأجسام المضادة إلى 0.44% بمقاطعة هوبي الأوسع، التي تم وضعها أيضا تحت الإغلاق لمدة 3 أشهر.وثبت إصابة شخصين فقط بالأجسام المضادة من بين 12 ألف، شملهم الاستطلاع في ست مدن ومقاطعات صينية أخرى، بما في ذلك بكين وشانغهاي وغوانغدونغ، مما يشير إلى انتشار منخفض للغاية للفيروس في جميع أنحاء البلاد.