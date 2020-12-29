لقاء بين لافروف وتشاووش أوغلو.. والتزام بتطوير التعاون العسكري

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنّ روسيا وتركيا "أكدتا التزامهما بتطوير التعاون العسكري التقني على الرغم من العقوبات الأميركية غير القانونية".

وفي تصريحات نقلتها عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال لافروف خلال لقائه بنظيره التركي، اليوم الثلاثاء، في مدينة سوتشي الروسية: "أكدنا من جديد التزامنا المتبادل بتطوير التعاون العسكري التقني. نحن نقدر، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراراً وتكراراً، ومبدأ زملائنا الأتراك في مواصلة التعاون في هذا المجال، على الرغم من الضغط غير المشروع المستمر من واشنطن، والتي تراعي علنًا مصالح الشركات المصنعة الأميركية باستخدام أساليب غير مشروعة وغير سوقية".

وبشأن الوضع في إقليم قره باغ قال لافروف: "توصلنا إلى رأي مشترك مفاده عدم السماح لاستخدام الوضع في إقليم ناغورني قره باغ، من أي جانب كان، لمحاولات اختراق المرتزقة الأجانب إلى هذه المنطقة، ويعد هذا موقف مشترك مع زملائنا الأتراك".

من جهته، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أنّ العقوبات الأميركية المفروضة على شخصيات بارزة في مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، تعتبر "اعتداءً على الحقوق السيادية لبلاده".



وأوضح تشاووش أوغلو في المؤتمر الصحافي المشترك مع لافروف، أنّ تركيا لن تتراجع عن خطواتها الرامية لتعزيز صناعاتها الدفاعية بسبب العقوبات الأميركية المفروضة".



وفي ما يخص مستجدات الأوضاع في ليبيا، قال الوزير التركي: "لا يحق لحفتر أو لأية دولة أخرى المطالبة بمغادرة تركيا للأراضي الليبية ووقف دعمها للحكومة الشرعية"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، أمس الاثنين، أنّ لافروف وتشاووش أوغلو، سيناقشان خلال اجتماع في سوتشي، يوم 29 كانون الأول إجراءات الحد من مخاطر الاشتباكات المحتملة في قره باغ.



وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن تشاووش أوغلو "سيقوم بزيارة عمل لبلدنا، حيث سيشارك في الاجتماع الثامن لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشترك العاملة في إطار مجلس التعاون الروسي التركي على أعلى مستوى، وسيلتقي مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مدينة سوتشي الروسية، يوم 29 كانون الأول".