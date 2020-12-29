عربي-دولي

لن تتوقعوا أمنية ترامب الأخيرة قبل مغادرته البيت الابيض!

Lebanon 24
29-12-2020 | 15:40
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كشفت وسائل إعلام أميركية عن نية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تسمية أحد المطارات في الولايات المتحدة باسم رئيس سابق، وذلك قبل مغادرته البيت الأبيض في كانون الثاني المقبل.

ونقلت صحيفة "الديلي بيست" عن مصادر مطلعة أن الرئيس ترامب عمد مؤخرا إلى سؤال بعض المساعدين والمستشارين حول ألية تسمية المطارات على اسم رئيس من رؤوساء الولايات المتحدة السابقين.

وترجح الصحيفة أن الرئيس ترامب يسعى لتسمية أحد المطارات باسمه قبل مغادرته البيت الأبيض الشهر المقبل، وقالت أحد المصادر للصحيفة، إن ترامب سأل، في مرحلة ما منذ انتخابات 2020، عن نوع "الأعمال والمستلزمات والوثائق" اللازمة لتسمية مطار باسم رئيس سابق.

كما قال شخص آخر مقرب من ترامب للصحيفة، إن الرئيس خلال فترة رئاسته قد تحدث عن هذا الموضوع  مرتين على الأقل، وتحديدا منذ أوائل عام 2018، مفصحا عن رغبته في امتلاك مطار وطني أو دولي في الولايات المتحدة يحمل اسم "دونالد جيه ترامب"، وأنه يأمل أن يكون هناك جهد وتوجه للقيام بذلك، على غرار تسمية المطار الوطني في منطقة واشنطن العاصمة على اسم الرئيس رونالد ريغان.

ولم يتوقف الأمر فقط على المطارات، إذ قال مصدر مطلع أيضا إنه سمع ذات مرة ترامب خلال فترة رئاسته يتمتم حول نوع حاملة الطائرات البحرية التي يريد أيضا أن يشيدها باسم "يو إس إس دونالد ترامب".

المصدر: روسيا اليوم
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