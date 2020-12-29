تركيا: عسكريونا توجهوا إلى أذربيجان لأداء مهام في مركز مراقبة وقف إطلاق النار بقره باغ

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار أن مجموعة من عسكريي بلاده توجهت إلى أذربيجان لتنفيذ مهام في مركز مراقبة وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.

وقال أكار، في تصريح نقلته وكالة "الأناضول": "جنودنا توجهوا إلى أذربيجان استعدادا لتأدية مهامهم في المركز المشترك مع روسيا لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ".

وأضاف: "مع اكتمال بناء مركز المراقبة المشتركة الخاص بقره باغ سيباشر 35 ضابطا وقائد برتبة لواء من الجانب التركي مهامهم فورا".

وأصدر الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، يوم 9 نوفمبر بيانا مشتركا ينص على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني، اعتبارا من 10 نوفمبر.

وبموجب هذا الاتفاق استعادت أذربيجان المتحالفة مع تركيا أكثر من ثلثي الأراضي التي خسرتها خلال الحرب في 1992-1994 مع الطرف الأرمني.

من جهة أخرى، توصلت باكو وأنقرة وموسكو إلى اتفاق حول إنشاء مركز روسي تركي في أراضي أذربيجان خارج الإقليم لمراقبة سير وقف إطلاق النار في قره باغ.