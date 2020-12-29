الإمارات تسجل إصابات بسلالة كورونا الجديدة

أعلنت السلطات الإماراتية أن "حالات محدودة" من الإصابات بسلالة فيروس كورونا الجديدة، اكتشفت في البلاد "لأشخاص قادمين من خارج الدولة".

وقال المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية في الإمارات، عمر الحمادي، إن الحالات اكتشفت "بالتزامن مع عمليات التقصي المستمر الذي تقوم به الجهات الصحية في الدولة"، بحسب ما نشرته وكالة أنباء الإمارات.

وتتميز النسخة المتحورة، أو ما يعرف بالطفرة البريطانية من كوفيد-19 بأنها معدية أكثر من السلالة الأصلية للفيروس.

وبهذا الإعلان انضمت الإمارات إلى عدد من دول العالم، بينها عربية، أعلنت عن اكتشاف إصابات بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا والتي تمتلك قدرة عالية على الانتشار، تصل إلى 70 في المئة في بعض الحالات، الأمر الذي دفع دولا إلى فرض إجراءات عزل وحظر مرة جديدة للقادمين من بريطانيا.

وعربيا، أعلن لبنان والأردن وعمان اكتشاف حالات إصابة بالفيروس المتحور الذي ينتشر في بريطانيا، كما سجلت كندا وفرنسا وعدد من الدول الغربية إصابات بهذه الطفرة.

كما أعلنت السلطات البريطانية ، الأربعاء، اكتشاف حالتين من سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا "مقلقة للغاية" لأنها "أكثر عدوى"، قائلة إن مصدرها هو جنوب إفريقيا، وفرضت "على الفور" قيودًا على السفر مع هذا البلد.