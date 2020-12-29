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"الأولى من نوعها".. مناورات عسكرية مشتركة في غزّة

Lebanon 24
29-12-2020 | 21:43
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بدأت الفصائل المسلحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مناورات عسكرية مشتركة، تعتبر هي الأولى من نوعها في القطاع.

ويشارك في المناورات الضخمة 12 فصيلا مسلحا يتقدمها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فيما أخليت جميع مقار الأمن والشرطة لمدة 24 ساعة، إضافة إلى منع سكان القطاع من ارتياد البحر.

ورغم أن حماس أجرت مناورات سابقة، إلا أن هذه المناورة التي تحمل اسم "الركن الشديد"، تعتبر الأضخم نظرا لمشاركة أغلب الفصائل المسلحة فيها، حيث تأتي بالتزامن مع ذكرى الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2008.

وفق بيان صادر عن غرفة العمليات المشتركة في غزة، فإن هذه المناورات "تأتي في سياق تعزيز التعاون والعمل المشترك بين فصائل المقاومة لرفع جاهزيتها القتالية بشكل دائم".

وشهدت الأسابيع الماضية تصعيدا بين الجانبين عبر إطلاق صواريخ من غزة، فيما ردت إسرائيل بغارات على مواقع لحماس في القطاع.
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