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عربي-دولي
حرمان من عقود الاستثمار
Lebanon 24
30-12-2020
|
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تواجه دولة إقليمية كبرى مشكلة حرمانها من عقود الاستثمار في إعادة إعمار دولة قريبة بالرغم من المليارات الطائلة التي دفعتها هناك، وفق أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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