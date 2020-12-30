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حرمان من عقود الاستثمار

Lebanon 24
30-12-2020 | 00:10
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تواجه دولة إقليمية كبرى مشكلة حرمانها من عقود الاستثمار في إعادة إعمار دولة قريبة بالرغم من المليارات الطائلة التي دفعتها هناك، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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