قصف إسرائيلي على سوريا

أفادت وكالة سانا السورية، مساء الثلاثاء-الأربعاء، عن سماع دوي انفجارات في أجواء ريف دمشق.

وأكدت الوكالة أن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي".



قال التلفزيون السوري إن "الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في منطقة النبي هابيل بالزبداني في ريف دمشق".