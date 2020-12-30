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وزارة الدفاع الروسية تحصل على أول منظومات "إس-500" في 2021

Lebanon 24
30-12-2020 | 10:00
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أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسي كريفوروتشكو، اليوم الأربعاء، أنه سيتم الانتهاء من اختبارات منظومات الصواريخ للدفاع الجوي من طراز "إس-500"، ودخولها إلى الخدمة في القوات المسلحة العام القادم.
وقال كريفوروتشكو، في حديث لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" التابعة للوزارة: "من المخطط لإنجاز اختبارات منظومات الصواريخ للدفاع الجوي إس-500، ومحطة الرادارات فورونيغ، التي يبلغ نطاق موجاتها متر، ودخولها للخدمة العسكرية عام 2021".

ولفت كريفوروتشكو إلى، أن "وتيرة التزود بالأنواع الحديثة للأسلحة والمعدات التي تم إصلاحها وتحديثها ستبقى عام 2021 على المستوى السابق".

يذكر أن منظومة صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-500 بروميثيوس" تنتمي إلى جيل جديد من منظومات صواريخ الدفاع الجوي (أرض-جو).

وهي عبارة عن منظومة صواريخ ذات مدى إطلاق كبير، وتملك القدرة على اعتراض الأهداف على ارتفاعات عالية بالإضافة إلى قدرتها المتزايدة على تنفيذ المهام الخاصة بالدفاع المضاد للصواريخ وعلى اعتراض الصواريخ البالستية.

ويعد هذا النظام الواعد قادرا على تدمير ليس فقط الأهداف الباليستية فحسب، بل الأهداف الأيروديناميكية أيضا (الطائرات والمروحيات والأهداف الجوية الأخرى)، بالإضافة إلى الصواريخ المجنحة.

هذا ووفقا للمصادر المعلنة، يبلغ نصف قطر منطقة التدمير الخاصة بمنظومة "إس-500" حوالي 600 كيلومتر.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون هذه المنظومة قادرة على القيام في آن واحد باكتشاف وتدمير ما يصل إلى عشرة أهداف باليستية تفوق سرعة الصوت تحلق بسرعة تصل إلى 7 كيلومترات في الثانية، كذلك قادرة على تدمير الرؤوس المدمرة للصواريخ فرط الصوتية.
المصدر: سبوتنيك
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