عربي-دولي

أول رد لجماعة "الحوثي" بعد إتهامهم بتفجير مطار عدن

Lebanon 24
30-12-2020 | 15:30
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نفى محمد البخيتي عضو المكتب السياسي للحوثيين أي علاقة لهم بهجوم عدن وقال إن "اتهامهم بذلك أسطوانة مشروخة". واعتبر البخيتي هذا الهجوم "نتيجة للحرب بين المرتزقة في عدن وتصفية حسابات". 
وكان وزير الاعلام معمر الارياني اتهم الحوثيين بالوقوف خلف الانفجارات التي هزت مطار عدن لحظة وصول الحكومة الجديدة من الرياض.
 
وقال الإرياني: "نؤكد أن الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمطار عدن لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطني وان دمائنا وارواحنا لن تكون أغلى من دم اليمنيين ..نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".
 
وأكدت مصادر أمنية، نجاة وزراء الحكومة اليمنية الجديدة من الانفجارين اللذين وقعا في مطار عدن. وذكر شهود عيان ووسائل إعلام أن أعضاء الحكومة، ومنهم رئيس الوزراء معين عبد الملك، نقلوا بسلام إلى القصر الرئاسي بالمدينة، حسبما ذكرت "رويترز".

وأفادت مصادر "سكاي نيوز عربية"، بأن القتلى والجرحى في الانفجارين، هم من المدنيين ومسؤولين محليين في عدن.

وأكدت هذه المصادر سماع تحليق طائرات مسيرة قبل وقوع الانفجارين بمطار عدن، في حين رجحت خبراء أمنيون أن يكون الانفجاران ناجمان عن هجمات صاروخية.


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