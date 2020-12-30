أول رد لجماعة "الحوثي" بعد إتهامهم بتفجير مطار عدن

نفى محمد البخيتي عضو المكتب السياسي للحوثيين أي علاقة لهم بهجوم عدن وقال إن "اتهامهم بذلك أسطوانة مشروخة". واعتبر البخيتي هذا الهجوم "نتيجة للحرب بين المرتزقة في عدن وتصفية حسابات".

وكان وزير الاعلام معمر الارياني اتهم الحوثيين بالوقوف خلف الانفجارات التي هزت مطار عدن لحظة وصول الحكومة الجديدة من الرياض.

وقال الإرياني: "نؤكد أن الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمطار عدن لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطني وان دمائنا وارواحنا لن تكون أغلى من دم اليمنيين ..نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".