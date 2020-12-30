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فيديو يوثق لحظة سقوط الصواريخ على مطار عدن

Lebanon 24
30-12-2020 | 16:00
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أظهرت لقطات فيديو لحظة سقوط صواريخ على مطار عدن، الأربعاء، حيث أشارت مصادر طبية إلى وقوع عشراتال قتلى من جرّاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف المطار.

وأكدت مصادر أمنية أن صاروخين استهدفا مطار عدن انطلقا من منطقة الجند في تعز، في حين ذكر المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أن مطار عدن تعرض لقصف بصواريخ طويلة المدى.

وحمّل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، مسؤولية الانفجارين. 

ونددّ المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث باستهداف مطار عدن، مضيفا "نأمل أن تتمتع الحكومة بالقوة لمواجهة التحديات".

وكان من المفترض أن تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أعمالها، الأربعاء، برئاسة معين عبد الملك، وذلك بعد صدور قرار جمهوري في الثامن عشر من ديسمبر الجاري، يقضي بتشكيل حكومة يمنية جديدة وتسمية أعضائها.
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