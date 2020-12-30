عكس التيار.. دول تحسنت عام 2020

تتحسن أوضاع معظم البلدان بطرق مختلفة، ولكن البلد الذي شهد تحسينات واسعة النطاق هو البلد الذي دافع فيه الناس عن الديمقراطية. وبحسب صحيفة "إيكونوميست" البريطانية، فإن معظم البلدان تتحسن أوضاعها على امتداد أعوام بطرق مختلفة، ومع ذلك كان 2020 استثنائيا، حيث أصبحت الوفاة المبكرة والانكماش الاقتصادي من ملامح الوضع الطبيعي الجديد، وباتت معظم الدول تتطلع فقط إلى تفادي أسوأ السيناريوهات.

وتضم هذه القائمة المختصرة البلدان التي نجحت في تفادي السقوط في الهاوية.

نيوزيلندا

يزعم قلة من الناس أن الحياة في نيوزيلندا تحسنت عام 2020 مقارنة بـ 2019، ونجحت البلاد في احتواء الفيروس، وذلك بعد أن أغلقت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن الحدود بعد تسجيل 100 إصابة فقط بفيروس كورونا، وحثت السكان البالغ عددهم 5 ملايين على التعاطف مع بعضهم البعض.

ولم تسجل البلاد سوى 25 حالة وفاة، وعادت الحياة إلى طبيعتها بشكل أو بآخر، كما أنهت ملاعب الرغبي الموسم بحضور الجماهير، وأعيد انتخاب أرديرن بأغلبية ساحقة في بلد تعتبر فيه هذه الأمور غير مألوفة.