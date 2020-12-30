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الصحة الألمانية: لا عودة للحياة الطبيعية في الوقت الراهن

Lebanon 24
30-12-2020 | 17:30
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أكد وزير الصحة الألماني، ينس سبان، الأربعاء، أن استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، لا يسمح بالعودة للحياة الطبيعية في الوقت الراهن.
 
وبعد موافقة بريطانيا اليوم على لقاح جديد للوقاية من فيروس كورونا طورته جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا، توقع سبان "معالجة شاملة وسريعة لطلب مماثل من الاتحاد الأوروبي، من قبل السلطات الأوروبية".     

وتلقى يوم السبت الماضي 40 مقيما في دار رعاية ألمانية اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، المطور من قبل شركتي "فايزر" الأميركية و"بيونتيك" الألمانية، قبل يوم واحد من الانطلاق الرسمي لحملة التطعيم في البلاد.

وأعرب وزير الصحة عن سعادته بهذه "الخطوة الهامة لتجاوز الجائحة".

وكانت قناة "إم.دي.آر" الألمانية أفادت بأن امرأة مسنة تبلغ من العمر 101 عام كانت أول من تلقى لقاحا مضادا لفيروس كورونا في ألمانيا يوم السبت.

وأضافت أن هذه المرأة من هالبرشتات وتعيش في دار لرعاية المسنين، حيث تم تطعيم 40 مقيما هناك، بالإضافة إلى 11 موظفا.

وتخطط الحكومة الألمانية الاتحادية إلى توزيع ما يزيد على 1.3 مليون جرعة لقاح بنهاية هذا العام، ونحو 700 ألف جرعة أسبوعيا بدءا من كانون الثاني العام المقبل.
المصدر: روسيا اليوم
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