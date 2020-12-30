عربي-دولي

الولايات المتحدة توسع عقوباتها على فنزويلا

Lebanon 24
30-12-2020 | 19:00
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فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على فنزويلا حيث أدرجت واشنطن في قائمتها السوداء مواطنين في الجمهورية البوليفارية.
 

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على كل من القاضية، لورينا كارولينا كورنييليز لويز، والمدعي، رامون أنطونيو توريز إسبينوزا، على خلفية دورهما في محاكمة وإدانة 6 مواطنين أمريكيين من شركة "CITGO 6".

وأصدر القضاء الفنزويلي في 27 نوفمبر 2020 أحكاما بالسجن من 8 إلى 13 سنة بحق 6 مدراء سابقين أمريكيين في شركة "CITGO 6"، وهي شركة مرتبطة بالولايات المتحدة تابعة للعملاق النفطي الفنزويلي "PDVSA".

واعتقلتهم السلطات الفنزويلية منذ 3 سنوات في العاصمة كاراكاس وأدانتهم بتهم فساد وصلات بعصابات إجرامية.

وتمثل إدارة الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته، دونالد ترامب، أكبر داعم للمعارضة الفنزويلية بقيادة خوان غوايدو، الذي تعتبره الولايات المتحدة رئيسا انتقاليا للبلاد.

وتعهد ترامب مرارا بفعل كل شيء ممكن لـ"مكافحة الاشتراكية" في فنزويلا وحكومة رئيسها، نيكولاس مادورو، على وجه الخصوص، وفي سياق هذا النهج فرضت واشنطن حزمة واسعة من العقوبات الموجعة على البلاد.


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