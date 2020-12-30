عربي-دولي

مسؤول إيراني يكشف عن قلق سليماني من مصير السعودية

Lebanon 24
30-12-2020 | 20:30
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أعلن المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن القائد الراحل لـ"فيلق القدس" قاسم سليماني حذر من خطر كبير ناجم تمثله مخططات مزعومة لـ"تقسيم السعودية".

وذكر عبد اللهيان، في حديث لقناة "الميادين" أن سليماني لعب دورا بارزا في جهود إحلال الأمن ومواجهة الإرهاب ودعم المقاومة في المنطقة، واصفا ذلك "أمرا استراتيجيا سيظل مستمرا"، وتابع أن الجنرال الإيراني الذي تم اغتياله بغارة أمريكية قرب مطار بغداد أوائل يناير الماضي لم يكن "شخصا شجاعا لا يمل أو يتعب، فحسب بل وكانت لديه خصائص دبلوماسية مميزة".

وحمل مساعد رئيس البرلمان الإيراني السعودية المسؤولية عن "دعم الإرهاب التكفيري في المنطقة والتقارب مع أمريكا وإسرائيل"، مشيرا إلى أن سليماني على الرغم من ذلك وعداء بعض القادة السعوديين تجاهه "كان قلقا من خطر تجزئة المملكة".

وتابع عبد اللهيان أن سليماني في عدة حوارات أعرب عن قلقه من مشاريع كثيرة وضعتها الولايات المتحدة وإسرائيل في مسعى إلى " تجزئة الدول الإسلامية" مثل العراق وسوريا ومصر وتركيا والسعودية واليمن وإيران.

وأضاف: "سليماني كان يقول إن تقسيم السعودية سيشكل خطرا على العالم الإسلامي بقدر تجزئة وتقسيم سوريا والعراق".

ووجه عبد اللهيان رسالة إلى الحكومة السعودية قال فيها: "المملكة لن تكسب أي شيء من التقارب مع الكيان الصهيوني، إلا انعدام الأمن".
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