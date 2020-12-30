عربي-دولي

الرئيس اليمني يوجه بإجراء تحقيق في هجوم مطار عدن

Lebanon 24
30-12-2020 | 21:00
A-
A+
Doc-P-779656-637449549759496089.png
Doc-P-779656-637449549759496089.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن، مباشرة بعد وصول الطائرة التي تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.

وأكد عبد ربه منصور هادي، أن "الأعمال الإرهابية التي تفتعلها ميليشيات الحوثي لن تثني الحكومة الشرعية عن ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن".

من جانبه، قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، إن الهجوم الإرهابي الذي أوقع 26 قتيلا وأكثر من 60 جريحا، يضع الحكومة في قلب مسؤوليتها.

وشدد على أن الحكومة ستبقى في عدن حتى تمارس مسؤولياتها،  وأن "أيادي الغدر والإرهاب لن تثني على استكمال النصر".

وأضاف عبد الملك، في كلمة له عقب الهجومين، أن مهمة الحكومة الشرعية هي إنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية.
 
وأوضح مراسل "سكاي نيوز عربية"، أن أحد الانفجارين وقع في مدرج مطار عدن والآخر في صالة المطار.

وأدى أحد الهجومين على مقربة من الصحفيين لذين حضروا إلى مطار عدن لتغطية وصول الحكومة، إلى إصابة مصور "سكاي نيوز عربية" بجروح.

في غضون ذللك، قالت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، إن انفجارا جديدا وقع قرب قصر المعاشيق في مدينة عدن اليمنية، حيث نُقل وزراء الحكومة الجديدة بعد نجاتهم من الهجومين اللذين استهدفا مطار عدن.
 
وأوضحت المصادر أن الانفجار الذي وقع قرب قصر المعاشيق، قد يكون ناجما عن صاروخ أو طائرة مسيرة تم إسقاطها.

ونقلت وكالة رويترز عن شاهدين ووسائل إعلام محلية، تأكيدهم أن دوي انفجار سُمع قرب القصر في عدن.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2020-12-31
14:30 | 2020-12-31
14:00 | 2020-12-31
13:38 | 2020-12-31
13:30 | 2020-12-31
13:00 | 2020-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website