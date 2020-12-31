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هام لمن يريد الحصول على "غرين كارد" وبعض أنواع التأشيرات الأميركية

Lebanon 24
31-12-2020 | 08:00
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مدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب سريان القيود على إصدار بطاقات "غرين كارد" وبعض أنواع تأشيرات الدخول إلى البلاد، التي تم تطبيقها منذ نيسان الماضي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن ينتهي سريان القيود يوم الخميس 31 كانون الأول، لكن ترامب مددها لأجل غير مسمى مع إمكانية إلغائها بقرار من الرئيس الأميركي. 

يذكر أن ترامب أصدر مرسوما في أبريل الماضي بتعليق إصدار بطاقات الإقامة "غرين كارد"، إضافة إلى تأشيرات عمل وتأشيرات طلابية وتأشيرات لأفراد عائلات العاملين الأجانب، على خلفية انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وتشير وسائل الإعلام الأميركية إلى أن الرئيس المنتخب جو بايدن سيلغي تلك القيود على الأرجح بعد توليه منصب الرئاسة، إذ أنه كان قد تعهد بإعادة النظر في العديد من قرارات ترامب في مجال الهجرة.
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