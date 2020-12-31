عربي-دولي

بسبب تمديد الحجر.. أعمال شغب في اليونان

Lebanon 24
31-12-2020 | 12:00
A-
A+
Doc-P-779819-637450082487739581.jpg
Doc-P-779819-637450082487739581.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال موقع aspropyrgosnews.gr اليوناني، إن أعمال شغب اندلعت مساء الأربعاء في بلدة أسبروبيرغوس شمال أثينا، بعد الإعلان عن تمديد الحجر الصحي الصارم حتى 6 كانون الثاني. 

 وتم فرض الحجر الصحي الكامل في 17 كانون الأول، لمدة أسبوع في ثلاث مناطق في مقاطعة أتيكا التابعة للعاصمة اليونانية، وهي أسبروبيرغوس وإيلفيسين وماندريه، بسبب زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا. وبعد ذلك تقرر تمديد هذه الإجراءات، في البداية حتى 30 كانون الأول، ثم حتى 6 كانون الثاني.

وتجمع معارضو هذه الإجراءات الصارمة، مساء الأربعاء، في منطقة جوريتسا أسبروبيرغوس، في مظاهرة سلمية، تم عرضها على الهواء مباشرة على قناة تلفزيونية محلية، ثم بدأ بعض المشاركين في إلقاء زجاجات المولوتوف على الشرطة.

وأضاف الموقع: "تحولت المنطقة الى ساحة قتال. لمدة عشر دقائق سمع دوي متواصل لانفجارات قنابل مولوتوف. وأطلقت الشرطة بدورها الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد".
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2020-12-31
14:30 | 2020-12-31
14:00 | 2020-12-31
13:38 | 2020-12-31
13:30 | 2020-12-31
13:00 | 2020-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website