تشويش على عملية لـ"حزب الله" و50 غارة على سوريا.. جيش الاحتلال يصدر بيانه

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذه 50 غارة على أهداف في عمق أراضي سوريا عام 2020، مشيرا إلى أنه كان أكثر أمنا مقارنة مع السنوات الماضية.وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بياناته الأمنية للعام الذي ينتهي منتصف هذه الليلة أنه نفذ، بالإضافة إلى تلك الغارات، 20 عملية نوعية وخاصة عند حدود لبنان وسوريا، بالإضافة إلى إحباط محاولتين قام بهما "حزب الله" لتنفيذ "عمليات تخريبية" عند الحدود.كما ذكر الجيش أن قواته تمكنت من تشويش محاولة أخرى لخلية تابعة لـ"حزب الله" لتنفيذ عملية على الحدود السورية، علاوة على اكتشاف وإحباط مفعول حقلين للعبوات الناسفة عند الحدود مع سوريا وتصفية "خلية مخربين"، بحسب ما ادعى في بياناته.وأعلن الجيش أن معطيات سلاح الجو الإسرائيلي تشير إلى ارتفاع ملحوظ في الأنشطة الخاصة بـ"المعركة ما بين الحروب" الدائرة بهدف "صد محاولات العدو التموضع على حدود إسرائيل وإبعاد الحرب المقبلة".وأوضح الجيش أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت خلال العام الماضي 1400 طلعة عملياتية، بالإضافة إلى أكثر من 400 طلعة نفذتها المروحيات الحربية، مضيفا أن الطائرات التي يتم تفعيلها عن بعد حلقت نحو 35 ألف ساعة منذ بداية العام.كما أكد الجيش الإسرائيلي قصفه منذ بداية العام الجاري نحو 300 هدف في قطاع غزة وإحباطه 38 محاولة للتسلل عبر السياج الفاصل، مقابل إطلاق 176 قذيفة عبر حدود القطاع من الجانب الفلسطيني سقطت 90 بالمائة منها في مناطق غير مأهولة واعترضت منظومة القبة الحديدية 80 أخرى.وأشار الجيش إلى أن العام 2020 شهد انخفاضا في عدد العمليات ضد الإسرائيليين والمصابين بينهم مقارنة مع الأعوام الماضية.