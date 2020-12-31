تحسبا لهجمات ليلة رأس السنة.. هذا ما فعلته تركيا

أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية بأن الشرطة اعتقلت أشخاصا يشتبه في صلاتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي في عملية استهدفت 35 أجنبيا في اسطنبول اليوم الخميس.وأضافت الوكالة أن وحدة شرطة مكافحة الإرهاب نفذت مداهمات متزامنة على 34 مسكنا في 14 منطقة بالمدينة، بعد أن تلقت معلومات عن هجمات محتملة لمتشددين في وقت الاحتفالات برأس السنة.وقالت الوكالة إن ممثلي الادعاء في العاصمة أنقرة أمروا باعتقال 15 شخصا آخرين في إطار تحقيق آخر يتعلق بالتنظيم.ويوم الثلاثاء أوقفت قوات الأمن التركية 35 شخصا يحملون جنسية عربية، من أصل 40 مشتبها في العاصمة أنقرة، في إطار تحقيقات متعلقة بـ"داعش"، كما اعتقلت عشرات الأشخاص خلال الأيام الماضية للاشتباه في انتمائهم للتنظيم.ونفذت الشرطة حملات اعتقال لمتشددين إسلامين في أواخر شهر كانون الأول في العامين الماضيين منذ أن قتل مسلح 39 شخصا في ملهى ليلي باسطنبول ليلة رأس السنة عام 2017، في هجوم أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه.