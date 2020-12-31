12 قتيلاً بحادث تصادم مروّع في مصر

ذكرت وسائل إعلام مصرية، اليوم الخميس، أنّ 12 شخصاً لقوا حتفهم في حادث تصادم سيارتين بطريق يقع جنوب شرق محافظة أسوان، جنوبي البلاد.وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن موقع "اليوم السابع" المصري، فقد وقع الحادث في طريق مدخل العلاقي ومدخل برانيس جنوب شرق أسوان.وأكد مدير مركز إسعاف أسوان، الدكتور محمد الدخيلي لـ"اليوم السابع"، أنّه تم نقل 12 جثة من ضحايا حادث التصادم إلى مشرحة أسوان العمومية بواسطة 10 سيارات إسعاف.