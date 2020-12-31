عربي-دولي

الأردن.. قرار قضائي بحلّ نقابة المعلمين

Lebanon 24
31-12-2020 | 14:30
A-
A+
Doc-P-779870-637450209123853822.jpg
Doc-P-779870-637450209123853822.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد محامي نقابة المعلمين في الأردن، بسام فريحات، اليوم الخميس، صدور قرار قضائي أوّلي يقضي بحلّ نقابة المعلمين وسجن أعضاء مجلسها لمدة سنة.

وأضاف المحامي في تصريحات صحافية أنه "جرى إلقاء القبض على 5 من أعضاء مجلس النقابة بينهم نائب النقيب ناصر النواصرة والعمل جار على تكفيلهم".

وفي وقت لاحق، وافقت محكمة صلح جزاء عمّان على طلب إخلاء سبيل أعضاء مجلس النقابة بشرط كفالة مالية بقيمة 500 دينار.
 
وكان نائب عام عمان حسن العبداللات، قد قرر في 25 تموز الماضي، كفّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين. 

جاء ذلك بعد أن انتقدت النقابة عدم وفاء الحكومة بتعهدات قطعتها في عام 2019، بتحسين أجور وظروف عمل أعضاء النقابة البالغ عددهم 140 ألفاً، وبعد إضراب استمر 4 أسابيع.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:05 | 2021-01-01
23:59 | 2020-12-31
23:30 | 2020-12-31
23:17 | 2020-12-31
23:03 | 2020-12-31
23:00 | 2020-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website