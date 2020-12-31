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بعد 10 أيام من تلقيه اللقاح.. إصابة نائب إسرائيلي بـ"كورونا"!

Lebanon 24
31-12-2020 | 15:30
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أكد مكتب النائب في الكنيست الإسرائيلي، يسرائيل أيشلر، تشخيص إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، على الرغم من تلقيه الجرعة الأولى من لقاح ضدّ الوباء قبل 10 أيام.

وأعلن مكتب النائب المنتمي إلى تحالف "يهدوت هتوراة" اليهودي الأرثوذكسي اليوم الخميس أن أيشلر (65 عاماً) في صحة جيدة ولم تظهر لديه حتى الآن أعراض إصابة ملموسة.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنّ وزارة الصحة أطلقت تحقيقاً وبائياً بهدف رصد المخالطين للنائب المريض في الفترة الأخيرة.

وذكرت "القناة السابعة" الإسرائيلية أنّ أيشلر تلقى قبل 10 أيام الجرعة الأولى من اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأميركية و"بيونتيك" الألمانية.

ويعتقد أن هذا اللقاح ينشئ المناعة ضد "كورونا" لدى جسم الشخص بعد نحو أسبوع من تلقي الجرعة الثانية منه فقط.
المصدر: روسيا اليوم
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