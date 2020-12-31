عربي-دولي

مصر تعلق مجددا على حل الأزمة الخليجية والمصالحة مع قطر

Lebanon 24
31-12-2020 | 16:30
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علقت، وزارة الخارجية المصرية، على ما يتردد عن قرب التوصل إلى مصالحة بين قطر والدول الرباعية (مصر والسعودية والإمارات والبحرين).

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، إن "مصر دائما ما تسعى لدعم الجهود الصادقة المبذولة للحفاظ على وحدة الصف العربي والتوصل إلى المصالحة وبما يُعيد اللُحمة داخل البيت العربي ويُتيح المجال للتعاون البنّاء وحفظ مصالح كافة الأطراف"، وذلك حسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأكد على "أهمية صدق النوايا لإنجاز مصالحة حقيقية تُعيد العلاقات العربية إلى خصوصيتها، وتزكى التضامن والحفاظ على المصالح المشتركة ومراعاة مبادئ الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية ويحافظ على الأمن القومي العربي".
وأعلن أمير دولة الكويت، نواف الأحمد الصباح، عن "إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، معربا عن "سعادته باتفاق حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي".

وأعلنت الدول الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) ، في حزيران 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض إغلاق عليها، ووضعت 13 شرطاً للتراجع عن إجراءاتها وقطع العلاقات، فيما أعلنت الدوحة رفضها لكل ما يمس سيادتها الوطنية واستقلال قرارها، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للحوار على قاعدة الندية واحترام السيادة.
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