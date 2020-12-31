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الشرطة الأميركية تقتل رجلا بالرصاص خلال توقف مروري في مينيابوليس

Lebanon 24
31-12-2020 | 18:00
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أردت الشرطة في مدينة مينيابوليس الأميركية رجلا قتيلا بالرصاص خلال توقف مروري، أمس، بعد 7 أشهر من مقتل جورج فلويد اختناقا عند قيام ضابط بتوقيفه في المدينة نفسها.

ويأتي الحادث وسط زيادة في جرائم العنف في المدينة الواقعة في منطقة الغرب الأوسط الأميركي والتي هزتها احتجاجات دامية بعد مقتل فلويد.

ولم تتوافر تفاصيل عن الضحية أو عناصر الشرطة المتورطين.

وقال قائد شرطة مينيابوليس ميداريا أرادوندو في إفادة صحافية إن "إفادات الشهود الأولية تشير إلى أن الشخص المتورط في هذه الجناية أطلق النار أولا على ضباط شرطة مينيابوليس الذين تبادلوا إطلاق النار مع المشتبه فيه".

وأضاف أرادوندو أن الكاميرات المثبتة على أجساد عناصر الشرطة كانت مفعلة خلال الحادث، مشيرا إلى نشر تسجيلات مصورة اليوم.

وتجمع الناس في موقع الحادث خارج محطة وقود في الجزء الجنوبي من المدينة بعد إطلاق النار، وحضت الشرطة الناس على تجنب "السلوك الإجرامي المدمر".

وقال أرادوندو "نريد أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية حقوق الجميع في التعديل الأول (للدستور الخاص) بالتجمع والتظاهر بحرية. لكنني أقول، مرة أخرى، لا يمكننا السماح بسلوك إجرامي مدمر. لقد عانت مدينتنا كثيرا".
ولم يصب راكب في سيارة القتيل بأي أذى وكذلك عنصر الشرطة المتورط.
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