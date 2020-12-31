الرئيس العراقي: نحتاج لتأسيس دولة بسيادة كاملة

قال الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس، إن بلاده بحاجة لعقد سياسي جديد يؤسس لدولة ذات سيادة كاملة، نظرا لتصدع منظومة الحكم التي تأسست بعد العام 2003.جاء ذلك في كلمة وجهها للشعب العراقي، بمناسبة الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، وفق بيان الرئاسة العراقية.وأوضح صالح: "نودعُ 2020، عام الآلام والأزمات التي كادت أن تدفع البلاد نحو منزلقات خطيرة(..) المسؤولية التاريخية والوطنية تقتضي العمل الجاد على إنهاء دوامة الأزمات التي تعصف بالعراق".وأضاف: "لذا فنحنُ بحاجةٍ ماسة إلى عقد سياسي جديد يؤسس لدولة قادرة ومقتدرة وذات سيادة كاملة، لأن منظومة الحكم التي تأسست بعد عام 2003 تعرّضت إلى تصدع كبير".وتابع: "منظومة الحكم في العراق لا يُمكنها أن تخدم المواطن الذي بات محروماً من أهم حقوقه المشروعة".وشدد على أنه "من غير الممكن أن يتحمل المواطن العراقي ضريبة الصراعات والإخفاقات السياسية والفساد".ودعا الرئيس العراقي لتبني حزمة إجراءات فاعلة وسريعة لمساعدة الطبقات الفقيرة، ومواصلة الحرب على الفساد.وخلال عام 2020، كافحت الحكومة العراقية لاحتواء التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران على أرضها، بعد مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بقصف أمريكي قرب مطار بغداد الدولي في 3 كانون ثاني الماضي.كما تسبب تفشي جائحة كورونا في تدهور أوضاع المنظومة الصحية والاقتصادية في العراق، الذي يعتمد بنحو 97 بالمائة من إيراداته المالية على بيع النفط الذي شهد تراجعا كبيرا في الأسواق العالمية.ولا يزال العراق يلاحق فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة ويشن هجمات بين فترات متباينة في البلاد.