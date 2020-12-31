ظريف: معلوماتنا من العراق تشير لتخطيط واشنطن لضرب إيران

أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن "إيران لا تسعى للحرب وستدافع عن مصالحها الحيوية، ووردتنا معلومات عن مخطط أميركي لافتعال ذريعة للحرب".



يأتي ذلك فيما قال مسؤولون بالبنتاغون إن إيران ومليشياتها في العراق ربما يخططون لشن هجمات ضد القوات الأميركية في الشرق الأوسط.





قاذفات "بي-52"

وأرسلت الولايات المتحدة قاذفات "بي-52" إلى الشرق الأوسط، الأربعاء، في أحدث استعراض للقوة لردع إيران، بينما يظل مسؤولو الدفاع منقسمون حول الخطر الذي يشكله النظام الإيراني ومليشياته الموجودة في العراق.



ويقول المسؤولون بالبنتاغون إن استعراض العضلات العسكري استهدف تحذير طهران من شن هجوم على القوات أو المصالح الأميركية خلال الذكرى السنوية لمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن المسؤولين أن معلومات استخباراتية حديثة أفادت بأن إيران كانت تنقل صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى العراق، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى إرسال مزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة.قاذفات "بي-52"وأرسلت الولايات المتحدة قاذفات "بي-52" إلى الشرق الأوسط، الأربعاء، في أحدث استعراض للقوة لردع إيران، بينما يظل مسؤولو الدفاع منقسمون حول الخطر الذي يشكله النظام الإيراني ومليشياته الموجودة في العراق.ويقول المسؤولون بالبنتاغون إن استعراض العضلات العسكري استهدف تحذير طهران من شن هجوم على القوات أو المصالح الأميركية خلال الذكرى السنوية لمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.