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بوتين: تخطينا هذا العام معا بكرامة كما يليق بشعب واحد يكرم تقاليد أسلافهم

Lebanon 24
31-12-2020 | 19:30
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الشعب الروسي تخطى هذا العام بكرامة كما يليق بشعب واحد يكرم تقاليد أسلافهم.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في كلمة الرئيس الروسي، خلال التهنئة بحلول العام الجديد، اليوم الخميس: "تخطينا هذا العام معًا، بكرامة، كما يليق بشعب واحد يكرم تقاليد أسلافهم، والقيم مثل الشجاعة والاستجابة والرحمة في قلوبنا، في شخصيتنا وأفعالنا".
وأضاف بوتين: "نعم، لقد غير فيروس خطير جديد، الطريقة المعتادة للحياة والعمل والدراسة، رأساً على عقب، وأجبر على إعادة النظر، وضبط العديد من الخطط. لكن العالم منظم لدرجة أن التجارب لا مفر منها".
وتابع الرئيس الروسي: "ستمر الصعوبات والمتاعب، وكنا دائما على هذا النحو. والشيء الرئيسي الذي يجعلنا شاكرين وأقوياء يبقى معنا هو الحب والتفاهم والثقة والدعم، لذلك أود أن أتمنى أن تغرق مصاعب العام المنصرم بسرعة في طي النسيان. وكل ما اكتسبناه، كل خير تم الكشف عنه في كل شخص، سيبقى بالتأكيد معنا إلى الأبد".

وأكد بوتين، على أن العام المنصرم حمل عبء عدة سنوات، وقال: "يبدو أن العام المنصرم قد احتوى على عبء عدة سنوات، فقد كان صعبًا على كل منا، مع القلق والصعوبات المادية الكبيرة، والقلق وعلى شخص ما، وخسارة مريرة لأقارب وأحباء".
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