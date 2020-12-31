عربي-دولي

إسبانيا تعلن التوصل إلى اتفاق أولي مع بريطانيا بشأن جبل طارق

Lebanon 24
31-12-2020 | 21:00
A-
A+
Doc-P-779916-637450294087010396.jpg
Doc-P-779916-637450294087010396.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الخميس عن التوصل إلى اتفاق أولي مع بريطانيا بشأن وضع جبل طارق في فترة ما بعد "بريكست".
مواضيع ذات صلة
بريطانيا تخرج رسمياً من السوق الأوروبية الموحدة
lebanon 24
01/01/2021 04:01:24 Lebanon 24 Lebanon 24
أسهم أوروبا تنهي 2020 بتراجع وسط ضغوط تشديد القيود في بريطانيا
lebanon 24
01/01/2021 04:01:24 Lebanon 24 Lebanon 24
جونسون: بريطانيا بعد بريكست ستكون منفتحة على الخارج وصديقة للمجتمع الدولي
lebanon 24
01/01/2021 04:01:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا تتوصل إلى اتفاق مبدئي مع إسبانيا بشأن وضع جبل طارق بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي
lebanon 24
01/01/2021 04:01:24 Lebanon 24 Lebanon 24

اسبانيا

بريطانيا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:05 | 2021-01-01
23:59 | 2020-12-31
23:30 | 2020-12-31
23:17 | 2020-12-31
23:03 | 2020-12-31
23:00 | 2020-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website