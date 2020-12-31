بارزاني: لن نقبل باستخدام حقوق شعب كردستان ورقة ضغط سياسية

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم الخميس، عدم قبول حكومته استخدام حقوق شعب الإقليم ورقة ضغط سياسية.



وقال في رسالة تهنئة بمناسبة العام الجديد: "الآن ومع توصلنا إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية إزاء مشروع الموازنة الاتحادية لسنة 2021، فإننا نأمل أن يتم تطبيق الاتفاق بحذافيره، ونرجو من الأطراف السياسية في العراق، ومن الآن فصاعدا، عدم القبول باستخدام مستحقات إقليم كردستان وحقوقه ورقة ضغط سياسية ضد شعبنا الذي لا تزال حقوقه مهضومة".

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وأضاف بارزاني: "أدعو الجهات والقوى السياسية كافة وشعبنا الأبي في إقليم كردستان، أن ينحوا خلافاتهم واختلافاتهم جانبا للذود عن أرض الإقليم وكيانه الفيدرالي (الاتحادي) ومنجزاته بصف واحد، وبالهمة ذاتها نجابه كل التحديات والتهديدات وندافع عن حقوقنا العادلة والدستورية".



وتابع: "إننا إذ نتطلع إلى المستقبل بأمل وتفاؤل، تحدونا الرغبة بأن تطل على إقليم كردستان مرحلة جديدة من الإعمار والتنمية وتحقيق مزيد من المكتسبات والازدهار، بعيداً عن المآسي وأي وضع آخر غير مرغوب فيه".