عربي-دولي

بارزاني: لن نقبل باستخدام حقوق شعب كردستان ورقة ضغط سياسية

Lebanon 24
31-12-2020 | 22:00
A-
A+
Doc-P-779920-637450303415191622.jpg
Doc-P-779920-637450303415191622.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم الخميس، عدم قبول حكومته استخدام حقوق شعب الإقليم ورقة ضغط سياسية.

وقال في رسالة تهنئة بمناسبة العام الجديد: "الآن ومع توصلنا إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية إزاء مشروع الموازنة الاتحادية لسنة 2021، فإننا نأمل أن يتم تطبيق الاتفاق بحذافيره، ونرجو من الأطراف السياسية في العراق، ومن الآن فصاعدا، عدم القبول باستخدام مستحقات إقليم كردستان وحقوقه ورقة ضغط سياسية ضد شعبنا الذي لا تزال حقوقه مهضومة".
بغداد وأربيل تبدآن جولة اجتماعات جديدة لبحث "الملفات العالقة"
وأضاف بارزاني: "أدعو الجهات والقوى السياسية كافة وشعبنا الأبي في إقليم كردستان، أن ينحوا خلافاتهم واختلافاتهم جانبا للذود عن أرض الإقليم وكيانه الفيدرالي (الاتحادي) ومنجزاته بصف واحد، وبالهمة ذاتها نجابه كل التحديات والتهديدات وندافع عن حقوقنا العادلة والدستورية".

وتابع: "إننا إذ نتطلع إلى المستقبل بأمل وتفاؤل، تحدونا الرغبة بأن تطل على إقليم كردستان مرحلة جديدة من الإعمار والتنمية وتحقيق مزيد من المكتسبات والازدهار، بعيداً عن المآسي وأي وضع آخر غير مرغوب فيه".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:05 | 2021-01-01
23:59 | 2020-12-31
23:30 | 2020-12-31
23:17 | 2020-12-31
23:03 | 2020-12-31
23:00 | 2020-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website